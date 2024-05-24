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15:43, 24 мая 2024Наука и техника

Обнаружен двойник Сатурна

arXiv: обнаружена планета-двойник Сатурна

Изображение: Gill et al., 2024 / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила двойник Сатурна, который вращается вокруг звезды солнечного типа, известной как TOI-2447. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории arXiv.

Экзопланета была выявлена с помощью космического телескопа TESS транзитным методом и получила обозначение TOI-2447 b или NGTS-29 b. Она имеет радиус 0,86 радиуса Юпитера и массу 0,39 массы Юпитера. Планета вращается вокруг своего хозяина каждые 69,34 дня на расстоянии 0,35 астрономической единицы от него. Равновесная температура TOI-2447 b оценивалась в 414 кельвинов, что в целом ниже, чем у большинства планет, открытых TESS.

Родительская звезда TOI-2447 (также известная как TIC-1167538) — яркий карлик спектрального класса G9V. Она имеет размеры и массу, сравнимые с солнечными, а ее металличность находится на уровне 0,18. Возраст звезды оценивается в 2,1 миллиарда лет, а ее эффективная температура (характеризует полную светимость) составляет около 5730 кельвинов.

Исследователи также получили убедительные доказательства существования дополнительных планет, вращающихся вокруг TOI-2447. Например, данные предполагают наличие внешней планеты с орбитальным периодом около 150 дней.

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      Александр Еникеев
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