Собранные на бывшем заводе Mercedes китайские автомобили одобрили

Кроссоверы Exeed сертифицировали для сборки на бывшем заводе Mercedes в РФ

Кроссоверы Exeed VX и TXL одобрили для сборки на бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово. О сертификации двух моделей суббренда китайской Chery сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

В декабре 2023 года на бывшем предприятии немецкой компании собрали 130 кроссоверов VX, однако они еще не поступили в продажу. При этом автомобили собираются методом «отверточной сборки», а правообладатель не одобряет даже использование российских масел.

«Сборка EXEED на бывшем заводе Мерседеса в подмосковном Есипово по факту оказалась на 50 процентов дороже, чем рассчитывали изначально. Сейчас "Автодом" ищет пути удешевления процесса, но при любом раскладе машины, собранные в РФ, получаются дороже китайских», — отмечают авторы канала.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz завершил сделку по продаже российского бизнеса весной 2023 года. Покупателем подмосковного завода Mercedes и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которое занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, стала дилерская группа «Автодом». Сумму сделки между автодилером и немецким брендом не раскрывают. При этом концерн сохранил за собой право выкупить бизнес обратно «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком».