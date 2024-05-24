Nature Communication: на Солнце обнаружили сфокусированное плазменное цунами

Астрономы впервые обнаружили плазменное цунами от солнечной вспышки, которое было сфокусировано дырой в корональной среде. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communication.

В короне, являющейся внешней частью солнечной атмосферы, возникают магнитогидродинамические волны — колебания электрически заряженной среды (которая по поведению напоминает жидкость) под воздействием магнитных полей звезды. Они участвуют в нагреве корональной плазмы, ускоряя солнечный ветер, и генерируют мощные солнечные вспышки. Предыдущие наблюдения показали, что они подвергаются типичным волновым явлениям, такими как преломление, пропускание и отражение.

Исследователи проанализировали данные Обсерватории солнечной динамики НАСА о солнечной вспышке 2011 года. Оказалось, что взрыв вызвал мощные, почти периодические возмущения, которые перемещались вдоль поверхности Солнца, образуя фронты дугообразной формы. Они прошли через корональную дыру — область относительно холодной и менее плотной плазмы — на низкой широте относительно экватора Солнца со скоростью около 350 километров в секунду.

Когда волны проходили через дальний край дыры, их первоначально дугообразный фронт изменил кривизну и стал седловидным. Затем волны сошлись в точке, что похоже на то, как свет фокусируется с помощью собирающей линзы, при этом корональная дыра благодаря своей форме действовала как магнитогидродинамическая линза.