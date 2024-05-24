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08:54, 24 мая 2024Мир

Тайвань отследил китайскую военную активность у своего побережья

AP: Тайвань отследил китайские военные самолеты и корабли у своего побережья

Фото: Reuters

Тайвань отследил десятки китайских военных самолетов и кораблей у своего побережья во второй день крупных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК), проведенных в ответ на инаугурацию нового руководства острова. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Министерство обороны Тайваня заявило, что отследило 49 военных самолетов и 19 военно-морских судов, а также суда китайской береговой охраны. Сообщается о 35 самолетах, перешедших середину Тайваньского пролива, фактическую границу между сторонами, в течение суток», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что Китай опубликовал для СМИ подробные сообщения, показывающие, что Тайвань окружен силами НОАК. Пекин продемонстрировал «оживленные китайские войска, приближающиеся со всех сторон к острову».

Ранее Минобороны Тайваня зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов НОАК. Согласно ведомству, среди них были истребители Су-30, J-16 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

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      Дарья Устьянцева
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