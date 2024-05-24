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17:29, 24 мая 2024Забота о себе

Терапевт назвал неожиданный способ охладиться в жару

Асанов: перец чили улучшит кровообращение и охладит тело в жару

Фото: wu yi / Unsplash

Некоторые продукты могут помочь организму человека охладиться в жару, рассказал терапевт Тимур Асанов. Неожиданный способ перенести жаркую погоду он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Асанова, жару помогают переносить мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и даже перец чили. «Хотя в период жары главное желание организма — охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело», — объяснил он.

Медик уточнил, что острые блюда тайской и индийской кухни подходят для жары. При этом Асанов призвал соблюдать меру: не перегружать организм острой едой и воздержаться от подобных блюд при болезнях желудочно-кишечного тракта.

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Ранее физиолог Александр Созыкин заявил, что главная причина появления отеков, особенно в жаркий сезон, — нарушение водно-солевого баланса. Нарушить этот баланс способно увлечение солеными продуктами, а также пищей с высоким содержанием консервантов и усилителей вкуса.

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      Александра Лисица
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