Названы провоцирующие отеки популярные продукты и напитки

Физиолог Созыкин предупредил, что фастфуд и консервы могут вызывать отеки

Фастфуд, чипсы, консервы могут вызывать отеки, особенно в жару, предупредил физиолог Александр Созыкин. Нарушающие водно-солевой баланс продукты и напитки врач назвал «Известиям».

По словам Созыкина, главная причина появления отеков, особенно в жаркий сезон, — нарушение водно-солевого баланса. Его регулируют натрий и калий: первый микроэлемент задерживает воду в клетках, а второй — выводит ее. Нарушить этот баланс способно увлечение солеными продуктами, а также пищей с высоким содержанием консервантов и усилителей вкуса. «Такие добавки содержатся в фастфуде, колбасах, сырах, чипсах, снеках, мясных и рыбных консервах», — прокомментировал физиолог.

К провоцирующим отеки популярным продуктам врач отнес и пищу с большим количеством углеводов: торты, сдобу, печенье и сухофрукты. Углеводы, как объяснил Созыкин, скапливаются в печени и мышцах в виде гликогена, а каждый грамм этого вещества связывает три-четыре грамма воды.

Такой же механизм запускается при употреблении газированных напитков, энергетиков, некоторых пакетированных соков, а также арбузов и дынь в большом количестве Александр Созыкин физиолог

В заключение врач предупредил, что отеки появляются после употребления пива и других алкогольных напитков. Они обладают мощным мочегонным эффектом и, выводя жидкость из организма, нарушают водно-солевой баланс. В результате этого возникает жажда, которую человек компенсирует большим количеством выпитой воды, быстро поступающей в ткани и вызывающей их отечность, отметил физиолог.

Ранее Александр Созыкин предупредил о вреде чая в пирамидках. По его словам, такие одноразовые пакетики содержат микропластик, частицы которого могут скапливаться в организме, вызывая различные заболевания, в том числе рак.