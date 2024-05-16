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17:21, 16 мая 2024Забота о себе

Названы провоцирующие отеки популярные продукты и напитки

Физиолог Созыкин предупредил, что фастфуд и консервы могут вызывать отеки

Фото: Unsplash

Фастфуд, чипсы, консервы могут вызывать отеки, особенно в жару, предупредил физиолог Александр Созыкин. Нарушающие водно-солевой баланс продукты и напитки врач назвал «Известиям».

По словам Созыкина, главная причина появления отеков, особенно в жаркий сезон, — нарушение водно-солевого баланса. Его регулируют натрий и калий: первый микроэлемент задерживает воду в клетках, а второй — выводит ее. Нарушить этот баланс способно увлечение солеными продуктами, а также пищей с высоким содержанием консервантов и усилителей вкуса. «Такие добавки содержатся в фастфуде, колбасах, сырах, чипсах, снеках, мясных и рыбных консервах», — прокомментировал физиолог.

К провоцирующим отеки популярным продуктам врач отнес и пищу с большим количеством углеводов: торты, сдобу, печенье и сухофрукты. Углеводы, как объяснил Созыкин, скапливаются в печени и мышцах в виде гликогена, а каждый грамм этого вещества связывает три-четыре грамма воды.

Такой же механизм запускается при употреблении газированных напитков, энергетиков, некоторых пакетированных соков, а также арбузов и дынь в большом количестве

Александр Созыкинфизиолог

В заключение врач предупредил, что отеки появляются после употребления пива и других алкогольных напитков. Они обладают мощным мочегонным эффектом и, выводя жидкость из организма, нарушают водно-солевой баланс. В результате этого возникает жажда, которую человек компенсирует большим количеством выпитой воды, быстро поступающей в ткани и вызывающей их отечность, отметил физиолог.

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      Вера Владзиевская
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