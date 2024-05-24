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15:40, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Иностранные журналисты обвинили ВСУ в ядерном терроризме

Бразильский журналист Лейрос заявил, что ВСУ занимаются ядерным терроризмом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Итальянский журналист Андреа Лучиди и его бразильский коллега Лукас Лейрос, побывавшие на Запорожской атомной электростанции (АЭС), обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ядерном терроризме. Их слова передает РИА Новости.

Лучиди обратил внимание на то, что Запорожская АЭС является самой большой атомной электростанцией в Европе, и подчеркнул, что она не должна подвергаться таким атакам, как сейчас. «Почему ВСУ обстреливают станцию? Я думаю, потому что они хотят совершать акты терроризма против России и против всего мира», — заявил иностранный журналист.

По мнению Лейроса, украинские власти используют обстрелы атомной станции как средство для психологического давления на местных жителей и их запугивания. «Я считаю, что украинская сторона занимается (...) ядерным терроризмом», — заявил представитель СМИ.

Ранее обозреватель издания Asia Times Кристофер Моррис предупредил, что со стороны Москвы может быть непредсказуемый ответ, если Украине разрешат использовать западное оружие для ударов по территории России. По его мнению, в таком случае напряжение в отношениях России и стран НАТО может усилиться.

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      Олег Давыдов
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