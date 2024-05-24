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09:33, 24 мая 2024Наука и техника

Новую Tesla взломали и угнали за несколько секунд

Wired: хакеры заявили, что могут угнать любой автомобиль Tesla за секунды

Фото: Yauhen_D / Shutterstock / Fotodom

Специалисты китайской фирмы по безопасности GoGoByte рассказали о возможности угнать любой новый электрокар Tesla за считаные секунды. Об этом сообщает издание Wired.

Ранние версии электрокаров можно было взломать с помощью так называемой рейлейной атаки (relay attack) с использованием радиомаячков. Считалось, что Tesla усовершенствовала защиту от этого типа взлома, однако китайские специалисты заявили, что метод обхода блокировки по-прежнему работает.

В рамках эксперимента энтузиасты разместили один маячок около автомобиля, а второй положили на небольшом отдалении от ключей электрокара. В итоге с помощью специального ПО буквально за несколько секунд хакерам удалось обмануть защиту автомобиля и вскрыть двери.

По словам основателя GoGoByte Цзюня Ли, для успешной атаки необходима физическая близость к брелоку и, соответственно, владельцу автомобиля. Например, можно подойти к нему в кафе или положить маячок рядом с окном его спальни. Так как система блокировки дверей контролирует и иммобилайзер, после взлома злоумышленник сразу может сесть в машину и уехать.

В заявлении GoGoByte говорится, что единственным способом защиты является уникальный ПИН-код, который нужно ввести перед поездкой. Однако большая часть водителей не пользуется этой опцией, так как она отключена по умолчанию.

Ранее стало известно, что корпорация Tesla обновила способ контроля за водителями электрокаров. В том числе машины бренда начали следить за вниманием водителей во время поездок через салонную камеру.

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      Андрей Ставицкий
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