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03:10, 24 мая 2024Мир

Трамп пообещал сделать Нью-Йорк вновь великим

Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим» на митинге в Бронксе
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Michael M. Santiago / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим». Об этом он заявил на митинге в Бронксе, пишет РИА Новости.

Трамп вспомнил о нынешних проблемах города. Он отметил обилие мигрантов и высокую преступность. «Но если нью-йоркец не сможет этого исправить, никто не сможет», — подчеркнул бывший американский лидер. Политик также пообещал увеличить инвестиционную привлекательность города.

Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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