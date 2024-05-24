Трамп пообещал сделать Нью-Йорк вновь великим
Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим» на митинге в Бронксе
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк «вновь великим». Об этом он заявил на митинге в Бронксе, пишет РИА Новости.
Трамп вспомнил о нынешних проблемах города. Он отметил обилие мигрантов и высокую преступность. «Но если нью-йоркец не сможет этого исправить, никто не сможет», — подчеркнул бывший американский лидер. Политик также пообещал увеличить инвестиционную привлекательность города.
Ранее президент США Джо Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.