Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:54, 24 мая 2024Россия

Украинским заключенным в зоне СВО предрекли большие потери

Военкор Сладков: план Киева пополнить ряды ВСУ заключенными обречен на провал

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

План Киева пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет добровольцев из числа заключенных и тем самым решить проблемы дефицита личного состава обречен на провал, поскольку они понесут большие потери в зоне спецоперации (СВО). Такое мнение выразил российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

«Тут нужна уверенность в дальнейшем статусе — это раз. А какой уж тут статус: Украина катится в пропасть, потери на фронте высокие, если и выживешь, то, скорее всего, снова попадешь за решетку», — предрек Сладков.

Он объяснил это тем, что новая власть, которая придет на смену президенту республики Владимиру Зеленскому, может не зачесть участие осужденных в боевых действиях.

Второй аргумент — украинским заключенным не станут проводить полноценную боевую подготовку, при этом в тылу их держать тоже не будут — отправят на передовую. Совокупность этих факторов приведет к большим потерям.

«Есть большая вероятность, что они побегут, причем не в сторону Украины, а в плен», — заключил военкор.

Ранее стало известно, что суды на Украине начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, которые хотят отправиться на фронт по новому закону. В ближайший год за мужчинами будет установлен административный надзор, им будет запрещено покидать часть.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси. Что известно о крушении вертолета президента Ирана?

      Мужчина решил развестись спустя 15 лет брака после встречи с тещей

      Украинским заключенным в зоне СВО предрекли большие потери

      Полянский указал на возможные последствия гибели Раиси

      Раскрыты потери российских блогеров в 2023 году

      В Германии призвали лишать пособий сбежавших из Украины призывников

      В ЕС подняли вопрос о статье 5 Договора НАТО в случае вступления Киева в альянс

      Россиянка побывала на курорте Европе и раскрыла отношение местных к туристам

      Главу МИД Литвы поставили на место на Западе из-за его воинственности

      Украину предупредили о последствиях мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше