Украинским заключенным в зоне СВО предрекли большие потери

Военкор Сладков: план Киева пополнить ряды ВСУ заключенными обречен на провал

План Киева пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет добровольцев из числа заключенных и тем самым решить проблемы дефицита личного состава обречен на провал, поскольку они понесут большие потери в зоне спецоперации (СВО). Такое мнение выразил российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

«Тут нужна уверенность в дальнейшем статусе — это раз. А какой уж тут статус: Украина катится в пропасть, потери на фронте высокие, если и выживешь, то, скорее всего, снова попадешь за решетку», — предрек Сладков.

Он объяснил это тем, что новая власть, которая придет на смену президенту республики Владимиру Зеленскому, может не зачесть участие осужденных в боевых действиях.

Второй аргумент — украинским заключенным не станут проводить полноценную боевую подготовку, при этом в тылу их держать тоже не будут — отправят на передовую. Совокупность этих факторов приведет к большим потерям.

«Есть большая вероятность, что они побегут, причем не в сторону Украины, а в плен», — заключил военкор.

Ранее стало известно, что суды на Украине начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, которые хотят отправиться на фронт по новому закону. В ближайший год за мужчинами будет установлен административный надзор, им будет запрещено покидать часть.