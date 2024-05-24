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08:49, 24 мая 2024Бывший СССР

Украину обвинили в тиражировании неработающих «формул мира»

Директор ФСБ Бортников: Киев тиражирует неработающие «формулы мира»

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Киев тиражирует неработающие «формулы мира», срывая международные инициативы по мирному урегулированию под давлением западных покровителей, уверен директор ФСБ России Александр Бортников. Его цитирует РИА Новости.

«Хочу особо подчеркнуть, что именно под непосредственным давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта», — заявил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участников СНГ в Бишкеке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к дипломатическому урегулированию конфликта в стране без переговоров с Россией. Он надеется, что его инициативу поддержат десятки других государств.

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      Алевтина Запольская
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