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17:25, 24 мая 2024Мир

В ЕС заявили об отсутствии доказательств предоставления Китаем оружия России

Дипломат ЕС: нет никаких доказательств предоставления Китаем оружия России

Фото: John Ruwitch / Reuters

У Европейского союза (ЕС) нет никаких доказательств предоставления Китаем оружия России. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, пожелавший остаться анонимным, сообщает ТАСС.

«У нас нет доказательств», — сказал он.

По словам европейского дипломата, Пекин якобы продает Москве компоненты, которые могут быть использованы российской военной промышленностью, однако подтверждения этим действиям у Брюсселя отсутствуют.

Ранее советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан поставил под сомнение утверждение британского министра обороны Гранта Шаппса о якобы наличии доказательств военной помощи России со стороны КНР. Он подчеркнул, что возможность прямых поставок Пекином «летальной помощи» Москве ранее вызывала беспокойство, но подтверждений этому нет до сих пор.

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      Виктория Кондратьева
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