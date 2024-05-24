В ФРГ рассказали о нехватке оснащения для армии

Bild: бундесвер испытывает дефицит оснащения для армии

В бундесвере наблюдается дефицит камуфляжной боевой формы и снаряжения для армии Германии. Об этом сообщает газета Bild.

«Модернизация бундесвера — проблема на каждом шагу. В войсках не только не хватает танков, самолетов и кораблей, но и есть проблемы с заказом камуфляжной боевой одежды (...) Сейчас в войсках нет даже касок и защитных жилетов на каждого солдата», — отмечается в материале издания.

Авторы статьи также приводят данные главы оборонного ведомства Бориса Писториуса. Политик признался бюджетному комитету бундестага, что вооруженные силы страны столкнулись с проблемой срыва поставок. В частности, по согласованным контрактам из 72 200 предметов одежды было получено лишь 58 850, что составляет порядка 81,5 процента.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия планирует выделить еще более четырех миллиардов долларов на военную помощь Украине в этом году. Идея получила поддержку министра финансов Кристиана Линднера.