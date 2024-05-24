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09:04, 24 мая 2024Бывший СССР

В ФСБ заявили о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии

Бортников: англосаксы хотят закрепиться в Центральной Азии для влияния на регион

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Англосаксы хотят любыми способами, в частности, через давление на руководства стран СНГ, закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион. Об этом желании заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Мы видим настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион», — подчеркнул Бортников.

По его словам, англосаксы пускают в ход любые средства для достижения этой цели: происходит постоянная ротация военнослужащих в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, появляются новые лагеря боевой подготовки у южных границ Содружества Независимых Государств.

«Сюда можно отнести и навязывание различных форматов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также политическое и экономическое давление на руководство государств СНГ», — отметил директор ФСБ России.

Ранее Бортников заявил о планах НАТО втянуть Молдавию в борьбу с Россией. Он добавил, что власти этой страны пошли по пути отказа от национальной идентичности и какой-либо формы суверенитета.

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