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13:33, 24 мая 2024Бывший СССР

В Грузии обвинили США в ограничении суверенитета

Правящая партия Грузии увидела ограничение суверенитета страны в санкциях США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Санкции США в отношении Грузии являются попыткой ограничения независимости суверенитета страны. Шантаж в действиях Вашингтона увидел политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», говорится в заявлении организации, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. По словам Блинкена, ограничительные меры затронут в том числе лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».

«Заявление, сделанное от имени Энтони Блинкена, и шантаж визовыми ограничениями являются не чем иным, как откровенной попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии, что особенно цинично на фоне того, что Грузия через два дня отмечает День национальной независимости», — говорится в сообщении.

Представители партии назвали угрозы санкциями со стороны госсекретаря Соединенных Штатов беспрецедентным случаем в истории мировой политики, когда «чиновник из одной страны угрожает законодателю другой страны санкциями только за то, что он проголосовал за закон о прозрачности». В заявлении партии отмечается, что это событие «будет вписано серыми буквами» в историю мировой политики.

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      Александр Курбатов
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