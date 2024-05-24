Блинкен: США начнут вводить визовые ограничения в отношении Грузии

Власти США начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

По словам Блинкена, ограничительные меры затронут в том числе лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. За него выступили 84 депутата, против — 30.

В субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.