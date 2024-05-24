В Киргизии заявили о концентрации террористов на севере Афганистана

Глава ГКНБ Киргизии: в северной провинции Афганистана концентрируются террористы

В северной провинции Афганистана продолжают концентрироваться террористы. Об этом глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил на заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), передает «Spuntik Кыргызстан».

По его словам, процесс концентрации террористов на севере Афганистана «достиг масштабов, угрожающих целостности южных рубежей государств СНГ».

В апреле на прошедшем в Москве совещании начальников штабов национальных антитеррористических центров стран СНГ было отмечено, что основными факторами, влияющими на появление угроз террористического характера для объединения, являются события на Украине и Ближнем Востоке, а также высокая активность террористов в Афганистане и в сирийско-иракской зоне.