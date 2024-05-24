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12:39, 24 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии главу Гагаузии решили не звать на обсуждение развития автономии

В Молдавии главу Гагаузии Гуцул решили не звать на обсуждение развития автономии

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Молдавии башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул не пригласили на заседание Регионального совета, на котором проходило обсуждение вопроса инфраструктурного развития автономии. Об этом сообщает Telegram-канал KP.MD.

«Я не получила приглашения, этим занимались структуры господина Спыну (министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну — прим. «Ленты.ру»), но как башкан Гагаузии имею право присутствовать на встрече. Кроме того, я являюсь членом Совета регионального развития Гагаузии по закону», — рассказала глава Гагаузии.

Сообщается, что на входе в здание правительства у Гуцул долго проверяли документы, прежде чем пропустить ее. При этом, на заседание Регионального совета ее не пустили.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отказалась признавать вину за отказ ввести в состав правительства республики главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и считать это нарушением закона. Она также заявила, что башкан представляет не гагаузский народ, а коррумпированную группировку.

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      Александр Курбатов
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