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14:29, 24 мая 2024Бывший СССР

В России оценили призывы Литвы закрыть БелАЭС

Глава «Росатома» напомнил об опыте Литвы после призывов Вильнюса закрыть БелАЭС

Фото: DBatura / Wikipedia

Вильнюс имеет богатый опыт закрытия атомных электростанций (АЭС), который нанес вред экономике не только республики, но и всего региона. Так оценил призывы Литвы закрыть Белорусскую АЭС (БелАЭС) глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

«У Литвы богатый опыт закрытия станций. Какой вред это нанесло экономике не только Литвы, но и всего региона, хорошо известно», — напомнил он.

В четверг, 23 мая, литовская Государственная инспекция по безопасности по атомной энергии вновь призвала Минск остановить работу БелАЭС. Как сообщает LRT, по данным инспекции, на АЭС все чаще происходят внеплановые остановки энергоблоков и колебания мощности, вырабатываемой действующими блоками.

Ранее Лихачев заявлял, что ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под абсолютным контролем.

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      Александр Курбатов
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