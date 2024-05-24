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11:18, 24 мая 2024Путешествия

В России предложили наказывать авиакомпании за ошибки в билетах

«Коммерсант»: Минтранс будет штрафовать авиакомпании за ошибки в билетах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Минтранс России предложил штрафовать отечественные авиакомпании за ошибки при передаче данных о билетах в информационную систему. Об этом сообщает «Коммерсант».

Также в виде наказания рассматривается приостановка работы перевозчика. Так, штраф за первый случай нарушения будет составлять до 30 тысяч рублей для должностных и до 100 тысяч рублей для юридических. Повторная ошибка обойдется уже до 400 тысяч рублей штрафа, либо будет действовать административное приостановление деятельности перевозчика на срок до 90 суток.

Ранее Минздрав потребовал укомплектовать аптечки в самолетах пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Авиакомпании, в свою очередь, выступили против закупки этого средства спасения пассажиров. По проекту приказа здравоохранительного ведомства, с 1 сентября 2024 года на борту российских воздушных судов должны появиться пневматические средства СЛР, которые автоматически нагнетают воздух в легкие человека, если он перестает дышать.

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      Марк Успенский
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