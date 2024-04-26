Авиакомпании выступили против закупки одного средства спасения пассажиров

Минтранс и авиакомпании выступили против закупки пневматических устройств СЛР

Минздрав потребовал укомплектовать аптечки в самолетах пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Авиакомпании, в свою очередь, выступили против закупки этого средства спасения пассажиров, сообщает «Коммерсантъ».

По проекту приказа здравоохранительного ведомства, с 1 сентября 2024 года на борту российских воздушных судов должны появиться пневматические средства СЛР, которые автоматически нагнетают воздух в легкие человека, если он перестает дышать. Такие аппараты пригодятся при посадке, когда невозможно проводить мануальную реанимацию.

Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 23 авиакомпании) возразили против этой меры. По мнению перевозчиков, этим оборудованием должны пользоваться медики. «Самолет — это не медучреждение, а бортпроводники не медработники, хотя их и обучают оказанию первой медпомощи», — заявили в авиаотрасли. Кроме того, такие устройства стоят дорого.

Ранее Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в душных самолетах. Ведомства заявили, что допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.