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14:28, 24 апреля 2024Путешествия

Россиянам дали совет на случай духоты на борту самолета

В Союзе пассажиров России призвали наказывать авиакомпании из-за духоты на борту

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Пассажирам, которым стало душно в самолете, следует сразу жаловаться в экстренные службы. Такой совет в разговоре с «Радиоточкой НСН» россиянам дал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его словам, в случае духоты на борту воздушного судна пострадавшим необходимо обращаться к дежурным службам аэропорта, а также в полицию и МЧС по телефону 112.

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«Авиакомпания может оперативно заказать автобус, чтобы пассажиров отвезти обратно в аэропорт, но они экономят, к сожалению», — отметил Янков. Он также призвал наказывать перевозчиков, если они не поддерживают температурные нормы в самолетах.

Спикер добавил, что конфликты из-за жары на борту возникают нередко, однако пассажиры не доводят дело до суда. «Просто обычно люди не жалуются уже, когда прилетели», — пояснил он.

Росавиация и Ространснадзор потребовали авиакомпании высаживать клиентов при высокой температуре воздуха в самолете. В ведомствах заявили, что допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.

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      Мария Борисова
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