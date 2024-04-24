Россиянам дали совет на случай духоты на борту самолета
Пассажирам, которым стало душно в самолете, следует сразу жаловаться в экстренные службы. Такой совет в разговоре с «Радиоточкой НСН» россиянам дал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
По его словам, в случае духоты на борту воздушного судна пострадавшим необходимо обращаться к дежурным службам аэропорта, а также в полицию и МЧС по телефону 112.
«Авиакомпания может оперативно заказать автобус, чтобы пассажиров отвезти обратно в аэропорт, но они экономят, к сожалению», — отметил Янков. Он также призвал наказывать перевозчиков, если они не поддерживают температурные нормы в самолетах.
Спикер добавил, что конфликты из-за жары на борту возникают нередко, однако пассажиры не доводят дело до суда. «Просто обычно люди не жалуются уже, когда прилетели», — пояснил он.
Росавиация и Ространснадзор потребовали авиакомпании высаживать клиентов при высокой температуре воздуха в самолете. В ведомствах заявили, что допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.