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04:28, 24 апреля 2024Путешествия

Авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров при духоте в самолетах

«Известия»: авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте в самолетах

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, глава Госавианадзора Владимир Ковальский указал, что в воздушном законодательстве России сегодня отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту.

Он призвал авиакомпании «неукоснительно руководствоваться» действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на борту, утвержденными главным государственным санитарным врачом России. Так, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.

Ранее Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям начать полетную программу в Северную Корею. Источники «Коммерсанта» на туристическом рынке отметили, что интерес россиян к поездкам в КНДР вырос после встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре и визита главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.

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      Юлия Мискевич
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