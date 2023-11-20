Российским авиакомпаниям предложили начать полеты в одну из самых закрытых стран

«Ъ»: Росавиация предложила авиакомпаниям начать полеты в КНДР

Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям начать полетную программу в Северную Корею. Подробности выяснил «Коммерсантъ».

По данным издания, на прошлой неделе представители авиационного ведомства посетили КНДР. На встрече с корейскими коллегами обсуждалось расширение воздушного сообщения между странами и организация перевозок из Москвы и Владивостока в Пхеньян российскими компаниями.

Также Росавиация предложила двум авиакомпаниям оценить готовность к таким полетам. Как пишет источник, пока попасть в Северную Корею можно на спецрейсе Air Koryo из Владивостока. В основном авиасообщение с одной из самых закрытых стран мира состоит из командировочного трафика.

При этом источники «Коммерсанта» на туристическом рынке отметили, что интерес россиян к поездкам в КНДР вырос после встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре и визита главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.

Ранее Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы россиянам отдых в Северной Корее. Также во время своей поездки в КНДР министр встретился с коллегой Цой Сон Хи и провел пресс-конференцию.

