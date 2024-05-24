В России рассказали об оскорбившем Зеленского поступке Байдена

Марков: встреча Байдена с голливудскими звездами оскорбительна для Зеленского

Встреча президента США Джо Байдена с голливудскими звездами вместо посещения конференции по вопросу Украины в Швейцарии оскорбительна для Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале рассказал российский политолог Сергей Марков.

Как стало известно ранее, вместо конференции Байден примет участие в сборе средств на предвыборную кампанию. В этом мероприятии среди прочих примут участие Джордж Клуни и Джулия Робертс.

Политолог Марков подчеркнул, что сам факт участия президента США в предвыборном мероприятии является уважительной причиной, однако уточнил, что в ней есть один оскорбительный поступок. «Сбор денег — уважительная причина. Встреча с шоуменами вместо Украины оскорбительна», — написал в блоге эксперт.

Конференция в Швеции будет основана на дискуссиях, которые шли об Украине в последние месяцы. В частности, кроме «формулы мира» Зеленского, там обсудят и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Целью встречи названо стимулирование будущего мирного процесса. Для этого планируется «вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс».