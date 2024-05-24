Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 24 мая 2024Россия

В России рассказали об оскорбившем Зеленского поступке Байдена

Марков: встреча Байдена с голливудскими звездами оскорбительна для Зеленского

Фото: Doug Mills / Pool / Reuters

Встреча президента США Джо Байдена с голливудскими звездами вместо посещения конференции по вопросу Украины в Швейцарии оскорбительна для Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале рассказал российский политолог Сергей Марков.

Как стало известно ранее, вместо конференции Байден примет участие в сборе средств на предвыборную кампанию. В этом мероприятии среди прочих примут участие Джордж Клуни и Джулия Робертс.

Политолог Марков подчеркнул, что сам факт участия президента США в предвыборном мероприятии является уважительной причиной, однако уточнил, что в ней есть один оскорбительный поступок. «Сбор денег — уважительная причина. Встреча с шоуменами вместо Украины оскорбительна», — написал в блоге эксперт.

Конференция в Швеции будет основана на дискуссиях, которые шли об Украине в последние месяцы. В частности, кроме «формулы мира» Зеленского, там обсудят и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Целью встречи названо стимулирование будущего мирного процесса. Для этого планируется «вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

      Муфтий Москвы назвал условие для одобрения запрета на ношение никаба

      В Петербурге столкнулись теплоходы

      iPhone 15 Plus подешевел в России

      Женщина нашла под кроватью тайно жившего в ее доме газонокосильщика

      Боррель сравнил признание Палестины с подарком

      Китайское происхождение Volga объяснили

      В Крыму отреагировали на показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS

      Украинским военнослужащим дали пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

      «Коррозия металла» возобновила выступления после облавы силовиков на концерте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше