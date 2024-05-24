В России зафиксировали бум автокредитов

Эксперт Осадчий: рынок автокредитов в России приближается к двум триллионам руб.

В России отмечается бум автокредитов, и объем этого рынка может продолжить расти. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По данным Банка России, по состоянию на 1 марта текущего года объем выданных автокредитов был зафиксирован на уровне 1,82 триллиона рублей, рост за последние 12 месяцев составил 47,7 процента, отметил эксперт. Аналитик спрогнозировал, что рынок займов на приобретение авто может приблизиться к 2 триллионам рублей уже в июне.

Статистика показывает, что на рынке автокредита происходит бум, заключил Осадчий. По его мнению, эта тенденция может быть связана с охлаждением рынка ипотеки.

С начала 2024 года выросли поставки в Россию китайских автомобилей — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. В апреле поставки из КНР увеличились до 79,4 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем с ноября 2023 года. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.