В российском городе слесарь водоканала снимал порно с ребенком и попался

В Торжке задержан слесарь водоканала за съемку порно с 10-летней девочкой

В Торжке задержан 45-летний слесарь водоканала, который снимал порно с 10-летней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы. Во время допроса фигурант отрицал все обвинения.

По данным авторов Telegram-канала, мужчина публиковал порно с участием школьницы в мае 2024 года. Во время обыска оперативники изъяли у него два смартфона, ноутбук и флешку.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело на чемпиона России и СНГ по боксу Артура Осипова за склонение школьниц к изготовлению порно.