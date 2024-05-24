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12:46, 24 мая 2024Силовые структуры

В российском городе слесарь водоканала снимал порно с ребенком и попался

В Торжке задержан слесарь водоканала за съемку порно с 10-летней девочкой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Торжке задержан 45-летний слесарь водоканала, который снимал порно с 10-летней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы. Во время допроса фигурант отрицал все обвинения.

По данным авторов Telegram-канала, мужчина публиковал порно с участием школьницы в мае 2024 года. Во время обыска оперативники изъяли у него два смартфона, ноутбук и флешку.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело на чемпиона России и СНГ по боксу Артура Осипова за склонение школьниц к изготовлению порно.

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      Анна Габай
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