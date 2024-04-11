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08:41, 11 апреля 2024Силовые структуры

Российского боксера заподозрили в склонении девочек к изготовлению порно

На боксера Осипова завели дело за склонение школьниц к изготовлению порно

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи завели уголовное дело на чемпиона России и СНГ по боксу Артура Осипова за склонение школьниц к изготовлению порно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, боксер заставлял девочек-подростков снимать себя без одежды и присылать ему фотографии. Теперь ему вменяют статьи о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также об использование несовершеннолетнего в целях изготовления таких материалов. Сейчас спортсмен находится в СИЗО Мичуринска в Тамбовской области, ему грозит до десяти лет колонии.

Об аресте Осипова ТАСС сообщало в августе 2023 года. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста»). Другие подробности не раскрывались.

Ранее Омский районный суд вынес приговор супружеской паре по делу об изготовлении детской порнографии. Мужчину приговорили к 4,5 года колонии строгого режима, а его жену — к 5 годам колонии общего режима.

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