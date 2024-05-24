В российском регионе мигрант с топором попытался вломиться в дом с ребенком

78.ru: в Ленобласти мигрант ломился с топором в дом и угрожал расправой ребенку

В деревне Порошкино Всеволжского района Ленинградской области мигрант с топором попытался вломиться в дом с ребенком, угрожая ему расправой. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснило издание, накануне вечером 48-летний гражданин Узбекистана бегал с топором, повредил входную дверь в дом и хотел напасть на 11-летнюю россиянку.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мигранта. Оказалось, что на миграционном учете он не состоит. Иностранца отвезли в отделение, в отношении него составили административный протокол и поместили его в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что во Владимире мигрант напал на пенсионерку и до смерти ее избил. Мужчину заключили под стражу. Материалы уголовного дела были переданы в суд.