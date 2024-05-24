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16:33, 24 мая 2024Мир

В школах одной из земель Германии ввели изучение украинского языка

В школах федеральной земли Гессен в Германии ввели изучение украинского языка

Фото: Waltraud Grubitzsch / Globallookpress.com

Федеральная земля Гессен первой в Германии ввела в школах изучение украинского языка. Об этом стало известно из заявления пресс-службы правительства региона, опубликованного на официальном сайте земли.

«В борьбе за будущих специалистов и для привлечения новых учителей земля Гессен делает уникальный для Германии шаг, добавляя украинский язык к широкому спектру иностранных языков, предлагаемых в школах в 2024/2025 учебном году», — говорится в комментарии.

Правительство Гессена подчеркнуло, что в регион приехало около 20 тысяч учеников и более 300 учителей с Украины. «Мы хотим предложить многочисленным молодым людям и учителям с Украины еще лучшие образовательные и карьерные перспективы в соответствии с их индивидуальными талантами — в том числе для восстановления их собственной страны», — отметил министр культуры и образования Гессена Армин Шварц.

По его словам, таким образом власти хотят послать четкий сигнал солидарности в трудные времена.

Ранее стало известно, что немецкое правительство запланировало отправку трех реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженным силам Украины. Кроме того, Германия совместно с Данией нарастила число танков Leopard 1 A5, направленных на Украину, до 40 единиц.

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      Виктория Кондратьева
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