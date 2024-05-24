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08:47, 24 мая 2024Мир

В Швеции заявили о преимуществе России в украинском конфликте

Главком ВС Швеции Бюден: Россия производит больше оружия, чем поставляет Запад

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия производит больше оружия, чем страны Запада могут поставить Украине. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND.

«Путин настроил экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят намного больше оружия, чем мы способны поставить Украине» — сказал Бюден.

Военачальник отметил, что конфликт на Украине в последние несколько месяцев зашел в тупик. Из-за этого он может затянуться на много лет.

Ранее Бюден заявил, что Россия готова к долгому военному противостоянию и затяжному характеру конфликта на Украине. Он отметил, что «у русских по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые они могут использовать против украинцев».

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      Евгений Силаев
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