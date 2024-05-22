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13:24, 22 мая 2024Мир

Швеция предупредила о готовности России к долгому противостоянию на Украине

RND: главком Швеции Бюден заявил о готовности РФ к долгому конфликту на Украине

Фото: TT News Agency / Reuters

Россия готова к долгому военному противостоянию и затяжному характеру конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью немецкой газете RND выступил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

«Я не думаю, что мы недооцениваем русских. Но мы должны внимательно следить за Россией и понимать, что [президент России Владимир] Путин сейчас готовит страну к очень долгому противостоянию. У русских по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые они могут использовать против украинцев», — сказал военный.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов рассмотреть вопрос отправки войск на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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