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06:17, 24 мая 2024Экономика

В США заявили об отсутствии результатов от санкционной политики против России

В США заявили об отсутствии результатов от санкционной политики против РФ

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Политика постоянного ужесточения санкций в отношении России, Китая и Ирана не приносит Соединенным Штатам желаемых результатов. Курс этих государств не меняется из-за рестрикций. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол, пишет ТАСС.

Он рассказал, что постоянно задает сотрудникам Госдепа вопросы по поводу целесообразности санкций.

«Нет никаких объективных свидетельств того, что введение санкций против стран помогло. На самом деле я бы сказал, что санкции вообще не сработали», — подчеркнул Пол.

По его словам, на самом деле санкции работают, «только если вы предлагаете отменить их». Однако позиция Вашингтона заключается в том, чтобы ввести как можно больше рестрикций.

Рэнд Пол также высказался за то, чтобы Вашингтон в случае разногласий с другими государствами в большей степени стремился к дипломатическому взаимодействую с ними, а не вводил все новые и новые санкции.

Ранее сообщалось, что США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы, одобренные странами «Большой семерки» (G7) в декабре 2023 года.

В Госдепе комментировать ситуацию не стали, а анонимный представитель администрации Джо Байдена рассказал о стремлении убедиться в наличии «правильного баланса между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все было осуществимо».

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      Марина Совина
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