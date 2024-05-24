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14:02, 24 мая 2024Путешествия

Визовый центр Франции возобновил запись туристов через сайт

АТОР: визовый центр Франции возобновил запись туристов через сайт

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Туроператоры заявили, что визовый центр Франции в России возобновил запись туристов через сайт, избавив заявителей от необходимости совершать звонки в их офис. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По данным из «визовых» чатов в соцсетях, почти во всех российских регионах выдали слоты сразу на июнь, июль и август. Однако многие заявители все еще испытывают трудности с доступом в личный кабинет на сайте визового центра. Они жалуются, что не активируется кнопка входа или появляется сообщение, что аккаунт не активный.

Ранее визовый центр Франции начал записывать туристов на подачу документов по телефону из-за технического сбоя. Подобная ситуация побудила сотрудников французского визового центра перейти к новому способу записи путешественников на получение шенгена. Они начали записывать россиян по телефону кол-центра.

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      Марк Успенский
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