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14:22, 12 апреля 2024Путешествия

Визовый центр Франции начал записывать туристов новым способом из-за сбоя

Визовый центр Франции начал записывать туристов на подачу документов по телефону

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Визовый центр Франции начал записывать туристов на подачу документов по телефону из-за технического сбоя. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что сеть визовых центров VFS Global до сих пор не может починить свою систему, из-за этого учреждения сразу нескольких стран уже вторую неделю не могут работать в полную силу.

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Подобная ситуация побудила сотрудников французского визового центра перейти к новому способу записи путешественников на получение шенгена. Они начали записывать россиян по телефону кол-центра.

«Это актуально для туристов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Для получения слота необходимо обратиться по телефону: +7 499 703 49 74 или +7 499 286 99 77», — пишет издание.

Ранее визовые центры ряда европейских стран приостановили прием документов россиян из-за технического сбоя. Проблемы наблюдаются в учреждениях по меньшей мере десяти стран Шенгенской зоны.

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      Фариза Бацазова
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