Открытие России в Антарктиде встревожило страны Южной Америки

Fox News: власти Чили обеспокоены открытием нефти Россией в Антарктиде

Власти Чили обеспокоились своим контролем над Антарктидой из-за возможного открытия нефти Россией на участке, оспариваемом Аргентиной и Великобританией. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Мы собираемся и дальше находиться в Антарктиде в знак суверенитета, защиты и поддержки нашей национальной целостности перед лицом любых вызовов», — заявили представители комитета по обороне чилийского парламента в ходе заседания, проведенного на одной из заброшенных баз полярного континента.

Поводом для данной встречи стало состоявшееся в мае заседание британского парламента. В ходе его проведения эксперты заявили о якобы готовности России начать геологическую разведку на участке, где в 2020 году судно «Александр Карпинский» могло обнаружить запасы нефти в 500 миллиардов баррелей.

Ситуацию дополнительно осложняют исторические споры Сантьяго и Буэнос-Айреса. Обе страны претендуют на участки Антарктиды, считая их частью собственной территории. Кроме того, аргентинский президент Хавьер Милей начал совместное с США наращивание военной инфраструктуры вблизи спорных с Чили участков.

В 2020 году российская компания по разведке полезных ископаемых «Росгеология» сообщила, что ее научно-исследовательское судно «Александр Карпинский» провело исследование и составило карту возможных месторождений нефти и газа на шельфовых ледниках Антарктики. При этом о 500 миллиардах баррелей залежей российской стороной не сообщалось.

Данная информация вызвала негативную реакцию Великобритании, так как открытие произошло у берегов западной части континента в море Уэдделла, которое Лондон считает своей эксклюзивной зоной. Россия проводит работы на данном участке с 2011 года.