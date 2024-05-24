В российском регионе задержали подозреваемых в вымогательстве у таксистов

В Приморье задержали четырех человек, вымогавших деньги у таксистов

Во Владивостоке возбудили дело в отношении межэтнической преступной группы, вымогавшей деньги у таксистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Правоохранители выяснили, что члены группировки с 2021 года вымогают деньги у водителей такси за возможность перевозить пассажиров на территории аэропорта города. Они угрожали потерпевшим насилием и уничтожением имущества.

Уже удалось задержать четырех подозреваемых. Вскоре решится вопрос об их аресте. Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 163 («Вымогательство, с применением насилия организованной группой») УК РФ. Оно находится на контроле в аппарате прокуратуры края.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы вымогателя Карена Григоряна, требовавшего 4,5 миллиона рублей у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.