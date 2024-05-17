Вымогавший миллионы у топ-менеджера российской корпорации сел на семь лет

Суд дал 7 лет колонии вымогателю 4,5 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Бровко

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы вымогателя Карена Григоряна, требовавшего 4,5 миллиона рублей у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Его отправят в исправительную колонию строгого режима.

Гособвинение просило 7,5 года колонии для Григоряна, занимавшего пост помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина».

По данным следствия, 11 марта 2022 года он вступил в сговор с неустановленными лицами для вымогательства денежных средств у топ-менеджера госкорпорации. До июля 2022 года Григорян неоднократно размещал в своих Telegram-каналах сведения компрометирующего характера в отношении потерпевшего, а затем требовал миллионы рублей за их удаление. Григорян был администратором каналов «Компромат» и «Политуправа», уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

16 мая сообщалось, что этот же суд вынес приговор в виде 3,5 года условно Станиславу Садовову за вымогательство у Бровко. Подсудимый полностью признал вину, заключил сделку со следствием и возместил причиненный ущерб. Осужденный является сыном администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садовова, также получившего срок за шантаж.