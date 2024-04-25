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08:24, 25 апреля 2024Силовые структуры

Гособвинение попросило для помощника главы Астрахани 7,5 года за вымогательство

Прокурор попросил для помощника главы Астрахани 7,5 года за вымогательство

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Гособвинение запросило 7,5 года колонии для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна, обвиняемого в вымогательстве за удаление новостей из Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Цаплина.

Хамовнический суд Москвы заслушает последнее слово Григоряна 14 мая, а приговор будет постановлен 16 или 17 мая, уточнил защитник.

Вместе с Григоряном по делу проходят еще восемь человек. По данным следствия, 11 марта 2022 года фигурант вступил в сговор с неустановленными лицами для вымогательства денежных средств у одного из сотрудников крупной госкорпорации. До июля 2022 года он неоднократно размещал в своих Telegram-каналах сведения компрометирующего характера в отношении потерпевшего, а затем требовал свыше 4,5 миллиона рублей за их удаление. Григорян был администратором каналов «Компромат» и «Политуправа», уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

После обращения в правоохранительные органы подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере группой лиц») Уголовного кодекса РФ.

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