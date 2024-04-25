Гособвинение попросило для помощника главы Астрахани 7,5 года за вымогательство

Прокурор попросил для помощника главы Астрахани 7,5 года за вымогательство

Гособвинение запросило 7,5 года колонии для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна, обвиняемого в вымогательстве за удаление новостей из Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Цаплина.

Хамовнический суд Москвы заслушает последнее слово Григоряна 14 мая, а приговор будет постановлен 16 или 17 мая, уточнил защитник.

Вместе с Григоряном по делу проходят еще восемь человек. По данным следствия, 11 марта 2022 года фигурант вступил в сговор с неустановленными лицами для вымогательства денежных средств у одного из сотрудников крупной госкорпорации. До июля 2022 года он неоднократно размещал в своих Telegram-каналах сведения компрометирующего характера в отношении потерпевшего, а затем требовал свыше 4,5 миллиона рублей за их удаление. Григорян был администратором каналов «Компромат» и «Политуправа», уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

После обращения в правоохранительные органы подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в особо крупном размере группой лиц») Уголовного кодекса РФ.