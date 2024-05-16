Вымогатель из Telegram заключил сделку и получил условный срок

Суд дал 3,5 года условно Садовову за вымогательство в Telegram

Хамовнический районный суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы условно Станислава Садовова за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и возместил причиненный ущерб. Осужденный является сыном администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садовова, также получившего срок за шантаж.

Суд установил, что они по предварительному сговору вымогали у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко 800 тысяч рублей и у директора Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Вадима Лобова 500 тысяч рублей, угрожая распространением позорящих их сведений.

13 мая сообщалось, что Мосгорсуд заменил реальный срок на условный администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» по делу о вымогательстве.

5 октября 2022 года сообщалось о проведенной спецоперации МВД по пресечению преступной деятельности группы интернет-мошенников, занимавшихся вымогательством и шантажом высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров крупных российских компаний в Telegram. Операция была проведена по заявлению корпорации «Ростех».