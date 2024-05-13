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14:57, 13 мая 2024Силовые структуры

Администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» заменили реальный срок

Администратору канала «Кремлевский мамковед» заменили реальный срок на условный

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд заменил реальный срок на условный администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» по делу о вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех».

Отмечается, что об этом рассказал адвокат осужденного.

В феврале Хамовнический суд столицы приговорил Станислава Садовова к двум с половиной годам колонии. Согласно материалам дела, Садовов обвиняется в том, что под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений вымогал у потерпевшего денежные средства.

5 октября 2022 года сообщалось о проведенной спецоперации МВД по пресечению преступной деятельности группы интернет-мошенников, занимавшихся вымогательством и шантажом высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров крупных российских компаний в Telegram. Как сообщалось, операция была проведена по заявлению корпорации «Ростех».

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      Екатерина Кашурникова
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