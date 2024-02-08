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20:16, 8 февраля 2024Силовые структуры

Администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» дали срок

В Москве адинистратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» дали срок

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд признал виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед». Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, Хамовнический суд столицы приговорил Станислава Садовова к двум с половиной годам колонии. Согласно материалам дела, Садовый обвиняется в том, что под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений вымогал у потерпевшего денежные средства.

5 октября 2022 года стало известно о проведенной спецоперация МВД по пресечению преступной деятельности группы интернет-мошенников, занимавшихся вымогательством и шантажом высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров крупных российских компаний в Telegram. Как сообщалось операция была проведена по заявлению корпорации «Ростех».

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      Владимир Седов
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