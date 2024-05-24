Силовые структуры
Водитель Mercedes выстрелил в россиянина на «Газели» из-за дорожного конфликта
В Красногорске водитель Mercedes расстрелял не уступившую ему дорогу «Газель»
В Красногорске водитель Mercedes-Benz выстрелил в мужчину на «Газели» за то, что тот его не пропустил на дороге. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, дорожный конфликт произошел на Новорижском шоссе. Мужчина на Mercedes пытался вклиниться в поток перед «Газелью», но ее водитель решил не уступать дорогу иномарке. Позже обиженный россиянин догнал мужчину, перекрыл ему дорогу и выстрелил в дверь его «Газели», а затем скрылся.
Потерпевший заснял на видео момент стрельбы по его машине и обратился в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя Mercedes, на него завели дело о хулиганстве.
Ранее 36-летний водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком на дороге в Санкт-Петербурге и устроил стрельбу.