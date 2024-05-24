Водитель Mercedes выстрелил в россиянина на «Газели» из-за дорожного конфликта

В Красногорске водитель Mercedes расстрелял не уступившую ему дорогу «Газель»

В Красногорске водитель Mercedes-Benz выстрелил в мужчину на «Газели» за то, что тот его не пропустил на дороге. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, дорожный конфликт произошел на Новорижском шоссе. Мужчина на Mercedes пытался вклиниться в поток перед «Газелью», но ее водитель решил не уступать дорогу иномарке. Позже обиженный россиянин догнал мужчину, перекрыл ему дорогу и выстрелил в дверь его «Газели», а затем скрылся.

Потерпевший заснял на видео момент стрельбы по его машине и обратился в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя Mercedes, на него завели дело о хулиганстве.

Ранее 36-летний водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком на дороге в Санкт-Петербурге и устроил стрельбу.