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15:07, 24 мая 2024Бывший СССР

Военкор сообщил о ракетных ударах по украинскому аэродрому

Военкор Руденко: в Кропивницком зафиксированы прилеты по аэродрому
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

В Кропивницком (бывший Кировоград) зафиксированы прилеты по аэродрому. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

Удар по городу подтвердил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

«По предварительным данным — без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают», — приводит слова главы администрации телеканал «Общественное» («Суспільне»).

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Он попал под удар на разгрузочной станции.

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      Алевтина Запольская
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