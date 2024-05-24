Военкор сообщил о ракетных ударах по украинскому аэродрому

Военкор Руденко: в Кропивницком зафиксированы прилеты по аэродрому

В Кропивницком (бывший Кировоград) зафиксированы прилеты по аэродрому. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

Удар по городу подтвердил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

«По предварительным данным — без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают», — приводит слова главы администрации телеканал «Общественное» («Суспільне»).

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Он попал под удар на разгрузочной станции.