Военкор сообщил о ракетных ударах по украинскому аэродрому
Военкор Руденко: в Кропивницком зафиксированы прилеты по аэродромуСюжетРакетные удары по Украине:
В Кропивницком (бывший Кировоград) зафиксированы прилеты по аэродрому. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
Удар по городу подтвердил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
«По предварительным данным — без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают», — приводит слова главы администрации телеканал «Общественное» («Суспільне»).
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Он попал под удар на разгрузочной станции.