Жаловавшемуся на усталость футболисту спас жизнь простой анализ

Футболисту Сунессу пришлось сделать операцию на сердце после жалоб на усталость

Шотландскому футболисту, тренеру и спортивному комментатору Грэму Сунессу пришлось сделать операцию на сердце после жалоб на усталость. О том, как ему спас жизнь простой анализ, спортсмен рассказал изданию Metro.

По словам Сунесса, он всегда поддерживал здоровый образ жизни и в 1992 году, когда в возрасте 38 лет впервые почувствовал странные симптомы, не ожидал, что у него найдут серьезную болезнь. «Единственным признаком того, что что-то не так, была небывалая усталость. Я также заметил, что после первого же стакана вина или бутылки пива у меня начиналась головная боль», — вспоминает он.

Врач, к которому обратился спортсмен, измерил ему давление, нашел его экстремально высоким, и назначил дальнейшие исследования, включая две кардиограммы. Оказалось, что проблемы с сердцем и уровнем холестерина у Сунесса настолько серьезны, что ему нужна операция — коронарное шунтирование. «Спустя почти 32 года после операции на открытом сердце и приема простых лекарств я являюсь прекрасным примером того, как высокое кровяное давление действительно может повлиять на любого человека, какой бы образ жизни он ни вел», — заявил Сунесс, призвав всех взрослых людей регулярно измерять давление.

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