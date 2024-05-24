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19:45, 24 мая 2024Из жизни

Женщина не хотела быть толстой матерью и похудела на 51 килограмм

В Великобритании женщина похудела на 51 килограмм ради детей

Фото: I yunmai / Unsplash

В Великобритании женщина не хотела быть толстой матерью и сделала операцию, чтобы похудеть на 51 килограмм перед свадьбой. Об этом рассказывает The Sun.

31-летняя Сенна-Мишель Юшау страдала от проблем с весом с самого детства. Над женщиной издевались, она сидела на множестве диет, но они ей не помогали.

В 2015 году Юшау забеременела и стала весить 112 килограммов. После рождения ребенка у нее не получилось похудеть из-за послеродовой депрессии. «Я стала искать утешение в еде. Не могла проехать мимо "Макдоналдса", не зайдя туда, на ужин ела пиццу и карри навынос, все это запивала газированными напитками», — рассказывает она.

Через два года женщине было так стыдно перед дочерью за свое состояние, что она начала ходить в фитнес-зал. У нее даже получилось сбросить 13 килограммов, но вскоре она снова их набрала. В тот же период женщина рассталась с отцом своего ребенка.

Позднее Юшау сошлась с бывшим возлюбленным, которого звали Дэвид, и в марте 2020 года забеременела от него. Стресс от рождения двух детей вернул ей старые привычки. «Однако я была полна решимости не быть толстым родителем», — заявляет женщина.

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В июне 2021 года Юшау сделала рукавную гастропластику — операцию, после которой от всего желудка остается лишь тонкая трубка. Она заплатила за это десять тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). «Я понимала, что это не волшебная таблетка», — объясняет женщина. Восстановление после гастропластики проходило тяжело.

Юшау худела, а ее грудь не уменьшалась. Из-за этого женщина мучилась от болей в спине. В ноябре 2021 года она сделала операцию по уменьшению груди за девять тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).

К свадьбе Юшау весила 60 килограммов и получала комплименты от родственников. Дочери называли ее принцессой. По словам женщины, теперь она может проводить время с детьми полноценно — играть с девочками и не уставать. «Потеря веса помогла мне стать лучшей мамой, и я очень горжусь тем, чего достигла», — подчеркивает она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина потратила на похудение миллион рублей из-за страха детей за ее жизнь. Она сбросила 76 килограммов благодаря хирургическому уменьшению желудка.

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      Юлия Юткина
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