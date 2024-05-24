Житель региона России пожелал отправить «всех русских» на СВО и попал на видео
Уроженец Республики Тыва пожелал отправить жителей русской национальности на специальную военную операцию (СВО). Об этом он заявил на видео, опубликованном Telegram-каналом «Русская община ZOV».
На кадрах мужчина заявляет об отсутствии русской национальности. «Все русские (...) лучше идите на (CВО — прим. «Ленты.ру»)», — прокричал он.
Позже мужчина попросил прощения за свои слова. «Мне очень стыдно за это», — сказал он и добавил, что был пьян. Также россиянин признался, что не стоит на учете в военкомате. На вопрос о том, готов ли он сам отправиться на СВО, мужчина не ответил.
Ранее в Калужской области толпа ворвалась в дом участника спецоперации с криком «свошный ушлепок». Группу мужчин возглавлял местный депутат. Поводом к конфликту стал спор на дороге — в ходе выяснения отношений один из участников пообещал оппоненту прийти к нему домой.