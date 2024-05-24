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11:27, 24 мая 2024Россия

Житель региона России пожелал отправить «всех русских» на СВО и попал на видео

Уроженец Тувы захотел отправить «всех русских» на СВО, мужчину сняли на видео

Уроженец Республики Тыва пожелал отправить жителей русской национальности на специальную военную операцию (СВО). Об этом он заявил на видео, опубликованном Telegram-каналом «Русская община ZOV».

На кадрах мужчина заявляет об отсутствии русской национальности. «Все русские (...) лучше идите на (CВО — прим. «Ленты.ру»)», — прокричал он.

Позже мужчина попросил прощения за свои слова. «Мне очень стыдно за это», — сказал он и добавил, что был пьян. Также россиянин признался, что не стоит на учете в военкомате. На вопрос о том, готов ли он сам отправиться на СВО, мужчина не ответил.

Ранее в Калужской области толпа ворвалась в дом участника спецоперации с криком «свошный ушлепок». Группу мужчин возглавлял местный депутат. Поводом к конфликту стал спор на дороге — в ходе выяснения отношений один из участников пообещал оппоненту прийти к нему домой.

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      Алан Босиков
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