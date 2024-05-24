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19:11, 24 мая 2024Россия

Знакомый Пригожина исключил причастность бизнесмена к чисткам в Минобороны

Политолог Марков: Пригожин не имеет отношения к чисткам в Минобороны
СюжетМинобороны:
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не имеет отношения к чисткам в Минобороны. Причастность бизнесмена к последним событиям в руководстве военного ведомства исключил политолог Сергей Марков в беседе с News.ru.

Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на собственные источники сообщил о возможной причастности Пригожина к арестам руководителей Минобороны.

Марков, который, по его словам, был знаком с бизнесменом, заявил, что с течением времени Пригожин утратил доверие президента России Владимира Путина. «Путин был очень недоволен тем, как Пригожин активно атаковал Минобороны», — пояснил он.

По мнению политолога, сведения о нарушениях в Минобороны были предоставлены не основателем «Вагнера», а силовиками.

Ранее журналисты сняли на видео реакцию главы Минобороны Андрея Белоуслова на вопрос об арестах генералов. На кадрах Белоусов проходит по коридору. Он оставляет без ответа обращенный к нему вопрос.

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      Алан Босиков
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