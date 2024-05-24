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13:10, 24 мая 2024Россия

Реакция Белоусова на вопрос об арестах российских генералов попала на видео

Реакцию Белоусова на вопрос об арестах российских генералов сняли на видео

Фото: Александр Рюмин / POOL / ТАСС

Реакцию Белоусова на вопрос об арестах российских генералов сняли на видео. Вопрос о ситуации в военном ведомстве ему задал корреспондент Shot, ролик опубликован в Telegram.

На кадрах Белоусов проходит по коридору. Он оставляет без ответа обращенный к нему вопрос.

На видео слышны слова «без комментариев» и «нет», однако произнес их сам Белоусов или один из его спутников — неясно.

В конце апреля был отправлен в СИЗО экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. 13 мая силовики задержали главного кадровика министерства — начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. 21 мая был отправлен под стражу бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Также был задержан замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадим Шамарин. Кроме того, 23 мая был арестован глава управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий.

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Помимо этого, 20 мая президент России Владимир Путин уволил заместителя главы Минобороны Юрия Садовенко, который на протяжении многих лет входил в команду ранее возглавлявшего министерство Сергей Шойгу.

24 мая стало известно о возможной причастности к чисткам в Минобороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По данным «Царьграда», Пригожин мог передать президенту России Владимиру Путину документы о возможных нарушениях в работе военного ведомства.

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      Алан Босиков
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