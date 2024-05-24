Реакция Белоусова на вопрос об арестах российских генералов попала на видео

Реакцию Белоусова на вопрос об арестах российских генералов сняли на видео

Реакцию Белоусова на вопрос об арестах российских генералов сняли на видео. Вопрос о ситуации в военном ведомстве ему задал корреспондент Shot, ролик опубликован в Telegram.

На кадрах Белоусов проходит по коридору. Он оставляет без ответа обращенный к нему вопрос.

На видео слышны слова «без комментариев» и «нет», однако произнес их сам Белоусов или один из его спутников — неясно.

В конце апреля был отправлен в СИЗО экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. 13 мая силовики задержали главного кадровика министерства — начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова. 21 мая был отправлен под стражу бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Также был задержан замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадим Шамарин. Кроме того, 23 мая был арестован глава управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий.

Помимо этого, 20 мая президент России Владимир Путин уволил заместителя главы Минобороны Юрия Садовенко, который на протяжении многих лет входил в команду ранее возглавлявшего министерство Сергей Шойгу.

24 мая стало известно о возможной причастности к чисткам в Минобороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По данным «Царьграда», Пригожин мог передать президенту России Владимиру Путину документы о возможных нарушениях в работе военного ведомства.