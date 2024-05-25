Десятки домов в российском селе сгорели из-за упавшего столба

В селе Гридино из-за упавшего электрического столба сгорели 17 зданий

В селе Гридино в Карелии произошел пожар из-за упавшего электрического столба. Пострадали десятки зданий, об этом говорится в докладе премьер-министра правительства республики Александра Чепика, опубликованном в Telegram-канале главы Карелии Артура Парфенчикова.

По предварительным данным, столб упал из-за шквалистого ветра. Произошло короткое замыкание и возгорание сухой травы. Огонь охватил 17 объектов, из них два жилых дома, 13 дач, одно здание администрации и одно здание клуба.

Пожар удалось локализировать. Для тушения использовались четыре пожарные машины, сотрудникам экстренных служб помогали добровольцы с помпой. В результате никто не пострадал.

Ранее в Подмосковном СНТ произошел пожар, в котором пострадали шесть человек.